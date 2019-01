Lo scontro tra Israele e Iran si accende in Siria

Il 21 gennaio l’esercito israeliano ha compiuto un gesto insolito, annunciando in tempo reale che stava bombardando obiettivi iraniani in Siria, tra l’altro in pieno giorno. Dal 20 gennaio il cielo siriano e del nord di Israele è agitato, con diversi raid israeliani e una serie di missili lanciati in direzione dello stato ebraico e intercettati in volo.

Ormai da due anni l’aviazione israeliana attacca regolarmente depositi di munizioni e convogli di Hezbollah o dei guardiani della rivoluzione iraniani in territorio siriano, ma finora ha agito di notte e senza annunciarlo ufficialmente.

Questa discrezione non esiste più, perché Israele vuole inviare un messaggio semplice all’Iran: Tel Aviv non ha intenzione di permettere che gli iraniani si installino in modo permanente in territorio siriano vicino alla frontiera nordorientale di Israele.

In cerca dei dividendi

Insieme alla Russia, l’Iran ha ricoperto un ruolo cruciale nel salvataggio del regime di Bashar al Assad, che dopo aver rischiato il tracollo ha ormai ripreso il controllo della maggior parte del territorio siriano.

Tutti i protagonisti si proiettano già sul dopoguerra anche se il conflitto non è ancora terminato. Gli alleati di Damasco, in particolare, cercano di raccogliere i dividendi del loro impegno. In questo senso l’Iran è in prima fila, come dimostra l’aumento della tensione con Israele.

Il messaggio israeliano è ancor meno ambiguo se consideriamo che lo stato ebraico è rimasto spiazzato quando Donald Trump ha dichiarato, il mese scorso, che intende ritirare i soldati statunitensi dalla Siria e soprattutto che, per quanto lo riguarda, l’Iran può agire liberamente in Siria. In Israele le parole del presidente degli Stati Uniti sono state ritenute un tradimento. In piena campagna elettorale, Benjamin Netanyahu non aveva intenzione di restare con le mani in mano.