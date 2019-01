La crisi dei gilet gialli segue Macron fino in Egitto

Il 28 gennaio il presidente francese Emmanuel Macron ha potuto constatare che la crisi dei gilet gialli può fare irruzione all’improvviso anche in un contesto diplomatico, strumentalizzata per motivi che non hanno alcun legame con la situazione sociale in Francia.

È accaduto durante la conferenza stampa congiunta con il presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi, un esercizio delicato attorno al problema del rispetto dei diritti umani in Egitto. Un giornalista ha espresso la sua preoccupazione per la sorte delle persone arrestate in Francia e ha chiesto cosa ne sarà, una domanda che conoscendo la natura del regime del Cairo è stata probabilmente “ispirata” dal governo.

È stata una manovra astuta: Macron aveva annunciato in anticipo che avrebbe affrontato il problema dei diritti umani, sempre più grave in Egitto, e parlare dei gilet gialli e della repressione è stato un modo intelligente di rendere pan per focaccia al presidente, in un teatro politico perfettamente controllato.

Nessun paragone

Senza alludere all’Egitto – anche se tutti hanno capito il riferimento – Macron ha ricordato che in Francia esiste il diritto a manifestare, che non fa confusione tra i manifestanti e i vandali e che le persone interrogate sono state fermate non per le loro opinioni, ma per gli atti di violenza, aggiungendo che non bisogna affrettarsi a fare un paragone tra due situazioni (ovvero, sottinteso, tra i gilet gialli e i dissidenti imprigionati in Egitto)

Perché in fondo è di questo che si trattava. Il presidente Al Sisi è rimasto impassibile quando il suo collega francese ha evocato la sorte degli attivisti in galera, ma si è innervosito per una domanda posta da un giornalista francese. “Non vogliamo che in Egitto i diritti umani si limitino unicamente ai blogger”, ha dichiarato Al Sisi, infastidito. È anche vero che i blogger in questione non dovrebbero essere in carcere…