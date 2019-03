Continua l’attacco di Erdoğan alla società civile turca

La Turchia del presidente Recep Tayyip Erdoğan continua a scivolare verso l’autoritarismo. Tra i numerosi episodi che confermano il funzionamento a pieno regime della macchina repressiva, c’è la requisitoria pronunciata il 20 febbraio da un procuratore di Istanbul con la richiesta di una condanna all’ergastolo per sedici persone, tra cui Osman Kavala, imprenditore turco di 61 anni nato in Francia e personalità di primo piano della società civile turca.

“Una follia totale”, ha protestato su Twitter la parlamentare Kati Piri, referente del Parlamento europeo sulla Turchia. Marc Piérini, ex ambasciatore dell’Unione europea ad Ankara e oggi ricercatore per la fondazione Carnegie, ha parlato di “giornata triste per la Turchia, la popolazione turca e lo stato di diritto. Questa requisitoria non ha alcun senso se non quello di confermare che la Turchia sta sprofondando nell’autocrazia”.

Osman Kavala è detenuto in isolamento da quasi cinquecento giorni. Il suo arresto nell’ottobre del 2017 aveva sorpreso tutti, perché Kavala aveva dedicato la vita al dialogo tra le comunità in Turchia e tra la Turchia e l’Europa, dunque lontanissimo dall’accusa di “tentato rovesciamento del governo” che gli è stata rivolta.

Ricette autoritarie

Il governo turco ha deciso di farne un capro espiatorio addossandogli la responsabilità delle rivolte di piazza Taksim del 2013, la più grande sfida al potere di Erdoğan da parte di una “generazione nutrita dalla cultura individualista occidentale”, secondo la formula della giornalista Ariane Bonzon, autrice di

Turquie, l’heure de vérité.

In quell’occasione il presidente turco aveva attaccato duramente Kavala, definito pubblicamente il “Soros di Turchia” con riferimento al finanziere ebreo statunitense di origine ungherese diventato il bersaglio dell’estrema destra in Europa e negli Stati Uniti (evidentemente i regimi autoritari si scambiano tra loro le “ricette” che funzionano…).

Questa nuova ondata repressiva ha colpito anche i mezzi d’informazione (come sempre) e in particolare Can Dündar, ex caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, oggi in esilio a Berlino e inserito nella lista degli imputati. Ma Erdoğan vuole colpire anche la società civile liberale e culturalmente vicina all’Europa, per darle il colpo di grazia: qualsiasi finanziamento ad associazioni o iniziative culturali proveniente dall’estero è ostacolato, mentre il governo esalta lo splendido isolamento della Turchia, avvolta nel suo glorioso passato ottomano.