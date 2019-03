L’opacità del governo algerino riporta in primo piano l’esercito

In Algeria le manifestazioni si ripetono quotidianamente ormai da un mese, raggiungendo l’apice ogni venerdì. Sono manifestazioni gigantesche e pacifiche che non lasciano alcun dubbio sul pensiero di gran parte degli algerini.

Le proteste erano inizialmente rivolte contro il quinto mandato a cui aspirava il presidente Abdelaziz Bouteflika, ma ormai i manifestanti pretendono che Bouteflika ceda il potere alla fine del mandato attuale, tra cinque settimane.

Come si può uscire politicamente da questa crisi? Nei circoli del potere e in quelli dell’opposizione si passano in rassegna i possibili scenari, ma al momento nessuno offre una soluzione accettabile dalla piazza e da chi tiene in mano le redini dello stato.

Al potere comunque

Se con la promessa di Bouteflika di non ripresentarsi alle elezioni il governo algerino sperava in una smobilitazione o in una spaccatura nella popolazione, è ormai evidente che ha fatto male i suoi conti. La piazza appare più motivata che mai. Il regime non sembra aver imparato la lezione, tanto che in una lettera pubblicata il 18 marzo il presidente non ha modificato la sua posizione: resterà alla guida del paese anche dopo la scadenza del 28 aprile, per mesi se non addirittura anni.

In questo contesto le parole di uno dei pochi rappresentanti del governo a esprimersi sono analizzate come fossero un’enigma della sfinge. Stiamo parlando del generale Gaid Salah, capo di stato maggiore.