Jacques Chirac, l’uomo che disse no alla guerra in Iraq

In quell’occasione, una serie di inconvenienti fece perdere le staffe a Chirac davanti al capo della sicurezza israeliana, fino a fargli pronunciare una frase passata alla storia: “You want me to go back to my plane?”, ovvero “volete obbligarmi a riprendere l’aereo e andarmene?”.

In politica estera la storia ricorderà Jacques Chirac soprattutto per il rifiuto di partecipare all’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003, sicuramente la sua decisione più significativa. Chirac aveva capito prima degli altri che l’avventura militare era un grave errore, e anche se era stato Dominique de Villepin a plasmare le parole e il lirismo del “no” francese nel suo celebre discorso al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il merito di aver preso la decisione di rompere con l’alleato statunitense spetta all’allora presidente della repubblica.

Grazie al risalto concesso a quell’episodio dalle tv arabe, Jacques Chirac è diventato l’eroe di strada. Yasser Arafat lo chiamava “il dottor Chirac” e sperava che potesse guarire un processo di pace evidentemente malato.

Cosa resta oggi della politica araba di Chirac? Purtroppo le sfuriate e le intuizioni non fanno una politica efficace. Come sottolineano severamente Christophe Boltanski ed Éric Aeschimann nel loro libro intitolato Chirac d’Arabia, “così come accaduto dopo le sue incredibili vittorie elettorali in Francia, anche in Medio Oriente Chirac non ha saputo sfruttare al meglio il suo ottimo rapporto con il mondo arabo”.

Peso insufficiente

“Saputo” o “potuto”? Non dobbiamo dimenticare che all’epoca la Francia non aveva un peso sufficiente per opporsi alle forze decise a cancellare le speranze di pace in Palestina nate dagli accordi di Oslo e a sfruttare quelle alimentate dalla guerra in Iraq.

Chirac, inoltre, ha assistito impotente all’assassinio del suo grande amico e primo ministro libanese Rafic Hariri nel 2005, e ha maturato un’ostilità profonda nei confronti del presidente siriano Bashar al Assad, su cui aveva inizialmente scommesso al momento della sua ascesa al potere, nel 2000.