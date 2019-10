Lo scontro tra Mark Zuckerberg e i democratici statunitensi

Alla destra, Mark Zuckerberg, capo plenipotenziario di Facebook. Alla sinistra, letteralmente, Elizabeth Warren, candidata alla nomination democratica per le presidenziali statunitense, considerata tra i favoriti.

A pensarci potrebbe essere la presentazione di un combattimento che la dice lunga sulle trasformazioni degli Stati Uniti e sul cambiamento di valori e priorità. Oggi, in effetti, è in atto uno scontro tra i nuovi padroni del mondo – le aziende Google, Amazon, Facebook e via dicendo – e i leader politici che vorrebbero regolare e infrangere i monopoli.

Elizabeth Warren, esponente dei democratici statunitensi, è la candidata in ascesa nel campo democratico. Per la prima volta, in settimana, Warren ha superato Joe Biden nei sondaggi nazionali. Anche se è ancora presto per prevedere l’esito delle primarie, la senatrice del Massachusetts è certamente la persona da seguire in questo momento.

Reazione infastidita

Ecco spiegato l’interesse suscitato dal suo scontro con Mark Zuckerberg, “vittima” (come Donald Trump) della pubblicazione non autorizzata di un discorso pronunciato a uso interno.

In una conversazione con i suoi consulenti, Zuckerberg ha reagito con fastidio alla proposta di Warren di “infrangere i monopoli” dei gitanti tecnologici, compreso Facebook con i suoi due miliardi di utenti. “Davanti a una minaccia esistenziale bisogna combattere”, ha attaccato Zuckerberg dicendosi pronto a trascinare in tribunale il governo federale se Warren fosse eletta e applicasse il suo programma.

La candidata non si è lasciata intimidire. “Dobbiamo correggere un sistema corrotto che permette ad aziende giganti come Facebook di ricorrere a pratiche anticoncorrenziali illecite, di calpestare il diritto e la vita privata dei consumatori e di ignorare ripetutamente la responsabilità di proteggere la nostra democrazia”, ha scritto Warren su Twitter.