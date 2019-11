In Cina Macron tenterà di ridare peso all’Unione europea

Ci sono due passeggeri inattesi nella delegazione del presidente francese Emmanuel Macron che comincia il 4 novembre la sua visita ufficiale in Cina: un ministro tedesco e un commissario europeo. I viaggi presidenziali solitamente sono eventi bilaterali in cui si visita un paese, in questo caso la Cina, per firmare contratti o discutere temi importanti.

Ma di questi tempi i rapporti con il gigante cinese si stanno europeizzando sempre di più. D’altronde è l’unico modo di avere un peso davanti alla seconda potenza mondiale e ai suoi 1,4 miliardi di abitanti, guidati in modo ipercentralizzato dal segretario generale del Partito comunista, Xi Jinping.

A marzo, durante la sua visita in Francia, Xi si era visto proporre un incontro all’Eliseo con Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Era stata una novità assoluta, oltre che un segnale perfettamente ricevuto a Pechino. D’altronde pochi giorni prima la Commissione di Bruxelles aveva pubblicato un documento politico in cui Pechino era descritta come “rivale sistemico”, un’espressione sorprendente.

Dialogo preferenziale

Stiamo vivendo una svolta importante, un nuovo inizio dopo un decennio in cui la Cina ha approfittato delle contraddizioni europee per fare affari nel continente. Pechino ha sviluppato un dialogo preferenziale con un gruppo di paesi dell’Europa del sud, battezzati “i 16 + 1”, in qui per “1” si intendeva la Cina con i suoi finanziamenti.

Da allora in molti hanno preso coscienza del rischio di frammentazione dell’Europa per opera di una potenza emergente e vorace. Nel 2016 la Germania è stata sconvolta dall’acquisto di uno dei suoi fiori all’occhiello nel settore della robotica da parte di una società cinese. Evidentemente l’inverso sarebbe del tutto impossibile.