Il ricatto di Trump ai suoi alleati europei sull’Iran

La crisi iraniana evidenzia perfettamente i rapporti di forza internazionali e dunque, inevitabilmente, la debolezza dell’Europa. È ciò che emerge da una vicenda abbastanza incredibile ma confermata ieri dalla Germania, dopo essere stata rivelata dai mezzi d’informazione statunitensi.

L’amministrazione Trump ha minacciato l’Europa di imporre una serie di penalità in caso di mancato avvio di una procedura d’infrazione contro l’Iran per violazione dell’accordo sul nucleare. La minaccia, a quanto pare, era precisa: una tassa del 25 per cento sulle importazioni di vetture europee negli Stati Uniti.

Il diktat di Washington ha funzionato, perché il 14 gennaio i tre firmatari europei dell’accordo del 2015 con Teheran – Francia, Regno Unito e Germania – hanno attivato il Meccanismo di regolamento delle controversie previsto dal testo, pur restando legati alla sopravvivenza di un accordo che oggi appare moribondo.

Subire le decisioni di Trump

La procedura potrà portare all’imposizione di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu, con estrema soddisfazione della Casa Bianca che finora ha dovuto accontentarsi delle sanzioni unilaterali.

Gli europei hanno annunciato la loro decisione in un comunicato congiunto pubblicato il 14 gennaio, senza però fare parola delle pressioni statunitensi che sarebbero rimaste segrete senza le indagini del Washington Post.

Ormai da tre anni gli europei non possono far altro che subire le decisioni di Trump sull’Iran, nonostante siano profondamente in disaccordo. Nel 2018, a Washington, il presidente francese Emmanuel Macron aveva tentato invano di dissuadere Trump dalla decisione di uscire dall’accordo, il cui principale torto agli occhi del presidente degli Stati Uniti è quello di essere stato firmato dal suo predecessore Barack Obama.