Anche il nazionalismo è contagioso

Esiste un altro virus nell’aria, e che si trasmette tra le persone: è il virus del nazionalismo.

Il discorso di Donald Trump, che nella notte l’11 e il 12 marzo ha sorpreso gli europei annunciando la sospensione unilaterale dei voli provenienti dallo spazio Schengen, ne è la prova lampante. Colto in flagrante dopo aver minimizzato per settimane l’epidemia di coronavirus paragonandola a una semplice influenza, il presidente degli Stati Uniti ha reagito come sempre, cercando un capro espiatorio: la Cina, l’Unione europea…

Gli Stati Uniti hanno tutto il diritto di adottare misure precauzionali, ma il fatto che Trump agisca senza la minima concertazione – “fa perdere tempo”, ha spiegato il 12 marzo – e che abbia imposto una distinzione arbitraria tra il Regno Unito e il resto d’Europa nonostante Boris Johnson abbia ammesso che il suo paese è pesantemente colpito, non fa che trasformare annunci relativi alla sanità pubblica in un patetico spettacolo politico.

Evidentemente Trump è già in campagna elettorale ed è incapace di agire in modo “presidenziale”. Soprattutto il presidente ha nascosto la sua totale impreparazione dietro lo slogan “Make America great again” applicato alla medicina: “Abbiamo il miglior sistema sanitario del mondo”, ha annunciato. Il problema è che questo sistema sanitario funziona solo per chi se lo può permettere. È significativo che Joe Biden, suo probabile rivale alle elezioni di novembre, abbia scelto giustamente di “presidenzializzare” il suo intervento sul coronavirus del 12 marzo, come se volesse chiedere agli elettori chi tra lui e Trump ritengano più adatto a proteggerli.