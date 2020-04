La possibilità di chiedere un risarcimento a Pechino per la pandemia, sventolata come un drappo rosso in occidente, suscita la collera della Cina, ed è talmente ideologica che è difficile affrontarla con distacco.

Il 27 aprile Donald Trump ha minacciato di presentare alla Cina il conto del covid-19, annunciando che sarà estremamente salato: “Parliamo di una grossa somma”. Nel frattempo lo stato del Missouri si è già costituito parte civile per perseguire il governo di Pechino e chiedere un indennizzo per i danni causati dalla pandemia.

In Germania il quotidiano scandalistico Bild ha stimato in 165 miliardi di dollari l’ammontare della somma dovuta alla sola nazione tedesca per le perdite legate al virus. Il governo di Berlino, però, appare molto più prudente.

Politica e legge

La vicenda solleva due interrogativi. È legittimo chiedere un risarcimento al paese da cui è cominciata la pandemia? È legalmente possibile esigere questo genere di indennizzo da uno stato? Sono due domande distinte, la prima di natura politica e la seconda di natura legale.

Naturalmente è inconsueto chiedere un risarcimento per un evento che nessuno, malgrado tutte le polemiche, ritiene legato a un atto voluto. Quale che sia l’origine del virus – un mercato di animali o un incidente di laboratorio – il Sars-cov-2 non è un’arma biologica, ma un patogeno naturale. Inoltre è difficile trovare precedenti storici, anche perché quello che stiamo vivendo con il blocco del mondo intero è un caso assolutamente inedito.