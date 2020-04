In una scena particolarmente intensa della serie tv Chernobyl, le autorità sovietiche scoprono che i loro robot sono troppo primitivi e inefficaci per liberare la centrale dai detriti radioattivi. Potrebbero chiedere aiuto agli Stati Uniti, che dispongono dei macchinari adatti. Ma sarebbe un’ulteriore umiliazione per un governo già in forte imbarazzo dopo un incidente che ne ha rivelato l’arretratezza e l’incompetenza. Per questo motivo scelgono di affidarsi ai “bio-robot”: le persone. Gli operai vengono costretti a sottoporsi ai livelli di radiazioni che hanno mandato in tilt i robot. Per salvare se stesso, il regime sacrifica la popolazione.

Il 16 aprile 2020, durante la conferenza stampa in cui Donald Trump ha parlato della fine del lockdown e della riapertura dell’economia nazionale, ho ripensato a quella puntata di Chernobyl. La conferenza stampa non offriva lo stesso livello di drammaticità della serie tv, e non c’è stato un momento specifico in cui il piano è stato rivelato in tutto il suo orrore. Ma le intenzioni dell’amministrazione sono sembrate comunque chiare.

L’amministrazione Trump ha messo a punto due piani per i prossimi sei mesi, e li sta mettendo in atto contemporaneamente. I due piani si rafforzano a vicenda, e ognuno può sostituire l’altro se uno dei due dovesse fallire.

Il piano A è quello che potremmo chiamare “piano Černobyl”: sacrificare una grande quantità di vite umane per ottenere un trionfo dello stato centrale. Sbloccando alcuni settori dell’economia nelle prossime settimane, Trump spera di stimolare il mercato azionario e recuperare un buon numero di posti di lavoro. Tornare a una piena attività economica entro il mese di novembre, quando ci saranno le elezioni presidenziali, è un’utopia, ma Trump confida che la tendenza economica di quel momento sarà più importante del suo andamento a lungo termine. Alcuni esempi del passato potrebbero dargli ragione.

In vista delle elezioni

Nel novembre del 1984, mentre Ronald Reagan portava avanti la campagna elettorale per la rielezione, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era molto alto, intorno al 7,2 per cento. Tuttavia, nel corso dei mesi precedenti l’economia aveva recuperato posti di lavoro a un ritmo incoraggiante, e per questo motivo i messaggi elettorali di Reagan parlavano di una nuova “alba per l’America”: quando arrivò il momento delle elezioni il sole non era ancora sorto del tutto, ma era chiaro che il futuro sarebbe stato luminoso. Reagan stravinse. A quanto pare Trump spera che facendo ripartire adesso l’economia potrà rivendicare un successo in tempo per le presidenziali.

Davanti a questo approccio i critici hanno sottolineato che Trump non ha il potere di far ripartire l’economia statunitense. Le misure di contenimento per frenare il nuovo coronavirus sono state imposte da governatori e sindaci, non dal governo federale. Gli aerei restano a terra per mancanza di passeggeri, non per ordine del presidente. Trump non ha mai fermato l’economia, dunque, secondo i critici, non è nelle condizioni di riavviarla.

In realtà la situazione è più complessa.

Anche se Trump non ha il potere giuridico per far tornare le persone sul posto di lavoro, ha un un enorme potere sulle risorse economiche che permettono alla maggior parte degli statunitensi di non lavorare. Il sussidio da 1.200 dollari per ogni cittadino introdotto il 27 marzo non durerà a lungo, mentre l’integrazione di 600 dollari alla settimana al sussidio di disoccupazione terminerà il 31 luglio. La sospensione delle rate dei mutui prevista dalla legge del 27 marzo è condizionata, limitata e temporanea. Nella prima settimana di aprile il 31 per cento degli affittuari statunitensi non ha pagato il canone di locazione.

Questo significa che se non ci sarà un prolungamento e un rafforzamento degli aiuti federali presto gli statunitensi saranno costretti a tornare al lavoro spinti dalle necessità economiche.

Trump ha un’altra carta da giocare: i governatori repubblicani che controllano metà degli stati. Quasi tutti, finora, hanno seguito le sue indicazioni. Quando Trump dice che bisogna far ripartire l’economia, dà il via libera ai governatori repubblicani che vogliono una riapertura veloce (come Ron DeSantis in Florida) e contemporaneamente mette pressione a quelli che preferirebbero un approccio più prudente, come Mike DeWine dell’Ohio (il 20 aprile i governatori repubblicani della Georgia, del Tennessee e del South Carolina hanno presentato dei piani per riaprire le aziende).