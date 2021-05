Vi ricordate che nel 2019 (nel mondo pre-virus) erano emersi movimenti popolari di massa in paesi molto diversi tra loro come Cile, Sudan, Libano o Hong Kong? Alcuni di quei movimenti sono svaniti, come in Libano dove la crisi non ha mai smesso di aggravarsi. Altri sono stati repressi, come a Hong Kong dove il territorio è finito nella morsa autoritaria cinese.

Altri ancora, fuori dal nostro campo visivo saturato dalla pandemia, hanno portato avanti il loro percorso. Il Sudan ha vissuto una transizione dopo anni di dittatura, sancita il 17 maggio a Parigi da una riunione internazionale destinata garantire un sostegno politico e finanziario.

È anche il caso del Cile, che nonostante sia stato duramente colpito dal covid-19 ha seguito un cammino politico notevole, che permetterà al paese di liberarsi definitivamente dalle catene ereditate dal generale Augusto Pinochet, dittatore deposto nel 1990 e morto 15 anni fa.

Un malessere persistente

Il Cile non smette di stupirci, e le elezioni di un’assemblea costituente che si sono svolte il 15 e il 16 maggio hanno sorpreso perfino i cileni.

L’obiettivo del voto era eleggere i 155 delegati che saranno incaricati di scrivere una nuova costituzione nei prossimi nove mesi. L’astensione è stata alta, è vero, segno di un malessere persistente. Ma gli elettori che sono andati a votare hanno scelto di far saltare il banco.