Per uscire dalla crisi cilena serve un patto sociale inclusivo

Per il Cile era un motivo di grande orgoglio. Il paese si preparava a ospitare prima della fine dell’anno, uno dopo l’altro, il vertice Asia-Pacifico con cui Donald Trump e Xi Jinping speravano di sancire la pace commerciale e subito dopo la Cop25, grande conferenza sul clima. L’annullamento delle due riunioni internazionali, annunciato il 30 ottobre, fa capire quale sia la portata della crisi cilena cominciata da due settimane.

Di tutte le rivolte in giro per il pianeta, quella cilena ha un peso particolare, perché coinvolge un paese che non vive un grande conflitto e che, in più di un senso, si considerava un modello. Il Cile non ama essere paragonato ai vicini sudamericani in situazioni critiche, come l’Argentina e il Perù. Al contrario, preferisce presentarsi come il primo paese sudamericano ammesso nell’Ocse, il club dei paesi ricchi.

Finora tutto sembrava andare per il verso giusto, ma la realtà era una pentola a pressione pronta a esplodere. È bastato un pretesto, l’aumento del prezzo dei trasposti (poi annullato) per provocare un’ondata di violenza insolita dopo la fine della dittatura di Pinochet, ormai trent’anni fa.

Un paese disuguale

Da decenni si sa che il Cile segue un modello economico che genera profonde disuguaglianze. All’epoca della dittatura i “Chicago boy”, come era soprannominato un gruppo di economisti cileni formati negli Stati Uniti, avevano previsto una terapia d’urto: privatizzazione e riduzione dei servizi sociali. Da quel contesto è nata l’intesa tra il potere autoritario e l’ultraliberismo.

Da allora la stessa pozione magica è stata riproposta in forme diverse, trasformando il Cile in uno dei paesi più disuguali del mondo, una realtà nascosta da risultati positivi come l’uscita dalla povertà di milioni di cileni, entrati a far parte della classe media.