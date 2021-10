La cerimonia che si è svolta il 27 ottobre al Museo del Quai Branly, a Parigi, ha una dimensione simbolicamente e politicamente forte: sono state restituite al Benin 26 sculture del regno di Abomey, frutto di una conquista militare francese nel diciannovesimo secolo, nonché una parte essenziale del patrimonio storico di cui il paese dell’Africa occidentale è stato privato per 130 anni.

Quando il generale Alfred-Amédée Dodds, in nome della terza repubblica francese, conquistò il regno condannando il re Behanzin a un esilio da cui non è mai rientrato, quel tipo di azione rientrava pienamente dello spirito dell’epoca. I britannici si comportavano nello stesso modo in Nigeria, i belgi in Congo e i portoghesi in Angola.

Il 90-95 per cento del patrimonio culturale africano è stato sottratto e portato in Europa, dove oggi arricchisce i tesori del Quai Branly, del British museum, del museo reale del Belgio o della fondazione Humboldt in Germania. Ora queste prestigiose istituzioni ricevono una più che legittima richiesta di restituzione degli artefatti. La Francia ha preso per prima l’iniziativa, con il rapporto commissionato nel 2018 da Emmanuel Macron a due esperti, il senegalese Sénégalais Felwine Sarr e la francese Bénédicte Savoy, e con questa prima restituzione al Benin. Non è un gesto da poco.