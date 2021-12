Per comprendere le tensioni attorno all’Ucraina è utile fare un passo indietro nel tempo, e precisamente a trent’anni fa, al dicembre 1991, quando andò in scena il crollo dell’Unione Sovietica. In un prezioso libro-testimonianza Andrej Gracev, ultimo portavoce di Michail Gorbaciov in quei giorni folli di dicembre, racconta “il giorno in cui l’Urss è sparita” (è anche il titolo del libro), traendo alcuni insegnamenti che risultano assolutamente pertinenti in un momento in cui le truppe russe si ammassano alla frontiera con l’Ucraina.

Gracev, che oggi vive in Francia, ritorna su alcune scene dimenticate o poco note, come la riunione dei tre presidenti delle repubbliche slave – il russo Boris Eltsin, l’ucraino Leonid Kravčuk e il bielorusso Stanislaŭ Šuškevič – in una dacia isolata, dove tra una sauna e l’altra decisero di liquidare l’Unione Sovietica.

“A un certo punto, quando si parlò della delimitazione delle frontiere, per precauzione Kravčuk pose a Eltsin la seguente domanda: ‘Che ne facciamo della Crimea, Boris Nikolaevič?’. Eltsin, di buon umore e deciso a premiare l’Ucraina per il suo apporto inestimabile alla realizzazione del suo sogno, la liberazione dall’alleanza forzata con Gorbaciov, rispose magnanimo: ‘Prenditela!’”.