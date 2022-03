La guerra in Ucraina sconvolge tutta l’Europa, ma suscita un particolare senso di urgenza in Polonia. Paese confinante con l’Ucraina e popolato già da un milione di ucraini prima del conflitto, la Polonia ha accolto nel giro di pochi giorni circa 400mila rifugiati in fuga dalla guerra, e oggi vive al ritmo della grave crisi innescata dalla Russia.

In segno di solidarietà i capi delle diplomazie di Francia e Germania, Jean-Yves Le Drian e Annalena Baerbock, hanno incontrato il loro collega polacco Zbigniew Włodzimierz Rau a Łódź, nell’ambito del triangolo di Weimar, un format che riunisce i tre paesi. I tre diplomatici sono stati raggiunti in videoconferenza dal ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, che si trovava da qualche parte nel suo paese.

Fino a poche settimane fa la Polonia era in aperto conflitto con i suoi partner, al punto tale che si parlava di una Polexit di fatto. La scomparsa della fiducia nello stato di diritto e nel rispetto delle libertà ha comportato una serie di sanzioni da parte di Bruxelles. La guerra in Ucraina, però, ha spinto la Polonia al centro della reazione europea suscitando la solidarietà attiva dell’Unione. In queste ore drammatiche Varsavia è politicamente in linea con le altre capitali europee.

Valori a geometria variabile

La Polonia e l’Europa stanno cambiando a causa di questa guerra che scuote profondamente gli europei. Lo slancio di solidarietà dei polacchi verso gli ucraini, dalla perfetta organizzazione all’accoglienza dei rifugiati da parte dei cittadini privati, provoca ammirazione.

Certo, non possiamo dimenticare le notizie che parlano di africani bloccati in alcuni varchi di frontiera, atti insopportabili a cui il ministro polacco ha risposto promettendo che “tutti gli esseri umani saranno accolti, anche i non ucraini”. La situazione andrà verificata nei prossimi giorni, perché i valori difesi non possono essere a geometria variabile.