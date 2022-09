La sera del 9 settembre, mentre molti russi cominciavano a prendere coscienza della disfatta del loro esercito nel nordest dell’Ucraina, Vladimir Putin inaugurava una grande strada in occasione dell’875º anniversario della fondazione di Mosca. Da sei mesi il presidente russo si comporta come se la cosiddetta “operazione militare speciale” si svolgesse secondo i piani.

Ma in realtà niente sta andando secondo i piani, come sanno bene tutti quei russi che riescono ad avere accesso alle informazioni attraverso Telegram o ricorrendo alle fonti estere. Oggi il numero di persone informate è sufficiente per far emergere, per la prima volta dall’inizio dell’invasione, 200 giorni fa, alcune crepe nella facciata del potere russo.

Ciò che sta accadendo da una settimana nella regione di Charkiv rappresenta una grande vittoria per l’esercito ucraino, passato all’offensiva con successo. In Russia, dove l’informazione indipendente è soppressa, dove la parola “guerra” è vietata e dove qualsiasi critica è considerata un atto di tradimento, le reazioni sono inedite.

Gesti incredibili

A cominciare dalle petizioni “sacrileghe” dei politici locali di San Pietroburgo e Mosca, che chiedono addirittura la destituzione di Putin. Da San Pietroburgo è arrivata perfino una richiesta alla duma, il parlamento, affinché avvi la relativa procedura. Naturalmente questo non succederà, ma il gesto è di per sé incredibile in tempo di guerra.

Sul fronte opposto ci sono gli appelli a intensificare gli attacchi. Margarita Simonyan, nominata dal Cremlino capo dell’emittente Rt, ha chiesto insieme ad altri agenti della propaga di colpire senza pietà l’Ucraina, fino a privarla dell’acqua per punire “chi serve gli interessi degli Stati Uniti per distruggerci”. I guerrafondai risparmiano Putin ma non nascondono la loro frustrazione per come è condotta la guerra.