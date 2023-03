Il 28 febbraio il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che la Russia è favorevole a un negoziato, ma ha anche aggiunto che “nessun compromesso” è possibile in merito a quelle che ha definito come “le nuove realtà territoriali”, ovvero le regioni ucraine conquistate dall’esercito russo. Un po’ come chiarire di non voler negoziare mentre ci si dichiara pronti a negoziare.

Questo equilibrismo riassume perfettamente la situazione. Allo stato attuale nessuno è davvero pronto a trattare, ma bisogna fingere di volerlo fare per non essere indicati come nemici della pace. Il discorso vale sicuramente per la Russia, che non ha rinunciato a conquistare con la forza la totalità del Donbass, già annesso ma controllato soltanto in parte.

La stessa ambivalenza si ritrova sul fronte ucraino, dove il presidente Volodymyr Zelenskyj ha presentato in autunno un piano di pace in dieci punti e risponde positivamente a ogni offerta di mediazione. Tuttavia Kiev non ha abbandonato l’idea di riconquistare con la forza i territori perduti, e attende di ricevere gli equipaggiamenti militari occidentali per attaccare.

La proposta cinese presenta la stessa logica. Alla fine della scorsa settimana Pechino ha illustrato un piano in dodici punti e si sta attivando diplomaticamente. Il 28 febbraio il governo cinese ha ricevuto nella capitale il dittatore bielorusso Aleksandr Lukašenko, alleato di Mosca che in molti paesi del mondo è considerato persona non grata. Inoltre prossimamente Xi Jinping andrà a Mosca: sarà il quarantunesimo incontro con Putin da quando i due leader sono al potere.