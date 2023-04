Vladimir Putin, l’uomo che si lamentava per l’espansione della Nato verso la Russia, ora avrà 1.340 chilometri ulteriori di frontiera in comune con un paese della Nato, grazie all’adesione della Finlandia che diventerà il 31º paese dell’Alleanza atlantica.

In questo caso il presidente russo non potrà certamente dare la colpa all’espansionismo occidentale, perché è lui l’unico responsabile di quanto accaduto. Fino a un anno fa, infatti, la Finlandia era solidamente ancorata al suo status di neutralità. C’è voluta l’invasione russa dell’Ucraina per cambiare le cose.

Insieme alla Svezia, neutrale da ancora più tempo, la Finlandia ha costruito rapidamente un consenso nazionale attorno all’idea che la neutralità non fosse più praticabile, soprattutto con una guerra alle porte. Decenni di equilibrio politico sono svaniti nel giro di poche settimane. Putin, evidentemente, è riuscito a fare qualcosa che sembrava impossibile.

Stile senza compromessi

All’inizio si parlava di doppia adesione della Svezia e della Finlandia, ma solo la seconda ha completato la procedura. Stoccolma è ancora impantanata nel processo di ratifica dell’adesione a causa di manovre dilatorie, principalmente a opera della Turchia. La Svezia dovrà attendere ancora qualche settimana, almeno fino alle elezioni turche del 15 maggio.

In concreto l’adesione della Finlandia non cambia molto, a parte il fatto che in futuro il paese sarà coperto dall’articolo 5 della carta atlantica, quello che prevede una solidarietà automatica in caso di aggressione. Per il resto la Finlandia era già soggetta alle regole della Nato e ha una difesa abbastanza solida da non avere bisogno di rinforzi, come invece accade a Romania, Polonia e stati baltici.