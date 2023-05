Gli accordi per il cessate il fuoco si susseguono e si somigliano tutti, dunque non fanno altro che sancire brevi pause tra i combattimenti. Al momento niente sembra poter arrestare le due forze che hanno trasformato Khartoum e una parte del Sudan in un campo di battaglia. I due generali che si scontrano sul campo, il capo dell’esercito Abdel Fattah al Burhan e il capo dei paramilitari Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, sono animati da un odio sanguinario e giurano che non negozieranno mai.

I cittadini stranieri sono stati messi in salvo, mentre la popolazione civile si nasconde e quando può fugge nei paesi vicini. Le Nazioni Unite sottolineano il rischio di un disastro umanitario colossale. Secondo il responsabile dell’Onu per gli affari umanitari il Sudan si avvicina al “punto di rottura”.

Ma forse per il paese è solo l’inizio di una tragedia ancora più grande. Le notizie che arrivano dal Darfur, la regione più occidentale del Sudan, al confine con il Ciad, sono infatti preoccupanti. La ripresa degli scontri tra gruppi armati evoca lo spettro dei massacri degli anni duemila.