È un concetto che ritorna spesso: la “deoccidentalizzazione del mondo”, cioè la perdita di influenza dell’occidente in campo economico, geopolitico e anche demografico.

Se n’è parlato di nuovo la settimana scorsa in occasione del vertice dei Brics, il club dei paesi emergenti che ha appena deciso un allargamento da cinque a undici membri. Il principale punto in comune tra questi stati è quello di essere non occidentali, una definizione in negativo che però offre un solco comune a nazioni molto diverse tra loro come la Cina, l’Arabia Saudita o l’Argentina.

Potremmo applicare la stessa lettura alla crisi in Niger e all’estromissione della Francia da una parte del suo vecchio impero, in un ritorno di dinamiche postcoloniali che si traducono in ribaltamenti geopolitici.

I numeri non dicono tutto

Ma attenzione a non trarre conclusioni troppo affrettate. A prima vista la deoccidentalizzazione è incontestabile: i Brics in senso allargato rappresentano il 46 per cento della popolazione mondiale e oltre un terzo del prodotto interno lordo (pil) globale. Il G7 occidentale, di contro, non va oltre il 10 per cento della popolazione e il 30 per cento del pil. Ma i numeri non dicono tutto.

È difficile fornire una lettura completa del fenomeno, prima di tutto perché i paesi riuniti sotto la sigla dei Brics non costituiscono affatto un blocco coerente, per non parlare di quelli che fanno parte del “sud globale”.