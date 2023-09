Un’onda d’urto considerevole Gli armeni del Karabakh sono dunque soli, anche perché la repubblica armena è troppo debole per ribaltare il rapporto di forze. Colpevole di aver dichiarato che l’esercito armeno non interverrà, il primo ministro Nikol Pashinyan è diventato il bersaglio delle proteste violente a Erevan, la capitale del paese.

È evidente che oggi esiste il rischio di una pulizia etnica che costringerebbe alla fuga tutti gli armeni che non vogliono diventare cittadini azeri. D’altronde si tratta di una minoranza senza alcuna protezione all’interno di un paese considerato come nemico. Baku è determinata a proseguire su questa strada, anche perché l’Armenia, nel periodo in cui ha controllato la zona – fino alla sconfitta del 2020 – aveva spinto circa trecentomila azeri a lasciare i loro villaggi.

L’onda d’urto di questi eventi è considerevole. Prima di tutto in Armenia, dove una parte della popolazione non tollererebbe l’abbandono dell’enclave e ne farebbe pagare il prezzo al governo Pashinyan. Ma soprattutto, dopo l’invasione dell’Ucraina, questo è il secondo caso in cui un paese ricorre alla forza per risolvere dei contrasti con altre nazioni. Nel vuoto del governo mondiale c’è il rischio che non sia l’ultima volta.

L’Azerbaigian non ha permesso all’Europa di ricoprire il ruolo di mediatore. La Francia e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno tentato di conciliare i punti di vista, ma senza averne il peso necessario, soprattutto considerando che di recente la Commissione europea si è rivolta all’Azerbaigian chiedendogli di aumentare la fornitura di gas per compensare la rinuncia a quello russo.

Tutto questo evidenzia un’incapacità di prevedere gli eventi sia da parte dell’Armenia, che non ha tenuto conto di un rapporto di forze ormai rovesciato, sia del mondo intero, incapace di disinnescare in tempo la crisi. Purtroppo oggi c’è il rischio concreto che sia la violenza ad avere l’ultima parola.