La sera del 24 settembre il presidente Emmanuel Macron ha annunciato in tv che la Francia se ne andrà dal Niger. La scelta è chiaramente dettata da un ritorno al realismo: dal colpo di stato a Niamey, il 26 luglio, la Francia aveva difeso in modo inflessibile il suo alleato, il presidente Mohamed Bazoum, che da quasi due mesi è in custodia dei golpisti. Ma questa posizione era diventata insostenibile e controproducente.

Inizialmente Parigi aveva dichiarato di voler difendere la legittimità del presidente eletto e di non volersi piegare alle minacce di un regime militare per definizione anticostituzionale. Macron aveva riaffermato questa linea dura in un discorso pronunciato ad agosto davanti agli ambasciatori francesi riuniti a Parigi.

Posizione delicata

Ma allora cos’ha spinto la Francia a cambiare idea? Nel suo discorso in tv, Macron ha annunciato il ritorno in patria dell’ambasciatore Sylvain Itté (di cui la giunta nigerina aveva chiesto l’allontanamento) e, soprattutto, quello dei 1.500 soldati francesi di stanza nel paese, entro la fine dell’anno.

Probabilmente Parigi ha capito che vincere questa partita sarebbe stato impossibile. Ogni giorno che passava dal golpe la posizione francese diventava meno salda. La prospettiva di un intervento militare non era realista né auspicabile. Muovere una guerra in un contesto d’instabilità non può mai essere la soluzione giusta, anche se i paesi della regione continuano a minacciare un intervento per paura di nuovi colpi di stato.

La serie di golpe nei paesi africani francofoni ha messo la Francia in una posizione delicata, soprattutto considerando i diversi atteggiamenti che ha adottato: in Ciad il figlio del presidente Idriss Déby, che ha preso il posto di suo padre senza rispettare la costituzione, ha ricevuto l’investitura di Macron. Invece i colpi di stato in Mali, Burkina Faso e Niger sono stati fermamente condannati. Infine, in Gabon la Francia ha trattato il golpe come un affare di famiglia, senza protestare troppo.