Ci sono diversi aspetti interessanti nel viaggio di Vladimir Putin in Medio Oriente, a cominciare dal fatto che sia stato organizzato. Da marzo, infatti, sul presidente russo pende un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale, e da allora Putin ha visitato solo paesi sicuri per lui, come la Cina o gli stati dell’ex Unione Sovietica. Quello in Medio Oriente è un modo per mostrare ai russi che il loro leader non è un paria.

Anche le tappe del viaggio sono significative: Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, entrambe nel corso di un’unica giornata. Il 6 dicembre Putin è negli Emirati per la Cop28, facendo però attenzione ad arrivare dopo la partenza dei leader occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris erano infatti presenti la settimana scorsa. Il tempismo è perfetto. Gli Emirati hanno un’altra particolarità: sono uno snodo molto utile per aggirare le sanzioni internazionali.

L’Arabia Saudita è invece partner di Mosca nell’ambito dell’accordo Opep+, utile alla Russia e ai principali produttori di petrolio per fissare il prezzo del greggio. L’intesa è rimasta in vigore malgrado l’invasione dell’Ucraina, con buona pace degli statunitensi, che speravano in una partecipazione dei sauditi nella manovra di isolamento della Russia.