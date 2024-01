C’è stato un tempo in cui si andava al forum di Davos, in Svizzera, per parlare della globalizzazione, delle nuove terre di conquista industriale e dell’innovazione. Quest’anno invece, segno dei tempi, si parla soprattutto di rischi geopolitici. Non c’è da stupirsi, se pensiamo che sono in corso guerre in Ucraina e in Medio Oriente, e che le navi commerciali sono prese di mira nel mar Rosso.

Il 17 gennaio il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Davos per promuovere le meraviglie economiche e tecnologiche della Francia ma anche per manifestare la propria preoccupazione per lo stato del mondo. Macron ha inoltre espresso il suo sostegno per un’idea che si sta facendo largo lentamente, quella di un finanziamento comune della difesa, possibilmente da parte di tutti i 27 stati dell’Unione europea.

La questione è di grande attualità. Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, le cui prerogative comprendono anche la difesa, ne ha parlato a inizio gennaio in occasione di un incontro con alcuni eurodeputati, proponendo di creare un fondo europeo da cento miliardi di euro da investire sull’industria della difesa del continente e su una serie di infrastrutture comuni, compresa una portaerei.