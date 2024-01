Alla fine le elezioni polacche hanno dato vita solo a una breve tregua. Per qualche settimana i mezzi d’informazione internazionali hanno potuto sostenere che la Polonia aveva indicato la via per “sconfiggere il populismo” (ricordiamo che “populismo” è ormai un eufemismo molto diffuso tra i giornalisti di centro per definire l’estrema destra), ma a quanto pare i politici dei Paesi Bassi non hanno fatto in tempo a imparare la lezione.

Un mese dopo, il sistema politico olandese ha creato le condizioni ideali per la vittoria elettorale di Geert Wilders. Oggi, dopo un breve momento di speranza, ci avviciniamo al nuovo anno sotto l’ombra dell’estrema destra, che domina le prime pagine e stabilisce l’agenda politica.

Per molti versi il 2023 è stato un anno come tanti nella politica europea. L’Unione è rimasta sostanzialmente unita a sostegno dell’Ucraina, soprattutto facendo varie concessioni ai paesi contrari a questo appoggio. Allo stesso tempo, però, l’Europa è riuscita nell’impresa di aggravare la propria irrilevanza in Medio Oriente, attraverso una risposta contraddittoria e disorganizzata alla brutale vendetta di Israele dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. A prima vista ci sono stati alcuni (presunti) successi: la Moldova e l’Ucraina hanno imboccato una corsia preferenziale per l’adesione all’Unione, mentre un nuovo piano per la crescita da sei miliardi di euro è stato approvato per facilitare l’ingresso dei Balcani occidentali.