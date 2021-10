Il vertice che si è tenuto il 6 ottobre al castello di Brdo, in Slovenia, non è stato facile. L’appuntamento ha riunito i 27 paesi dell’Unione europea e i sei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) che bussano alla porta dell’Europa unita. Questa porta, però, è attualmente chiusa e non sembra pronta ad aprirsi.

La questione non è nuova. Il dialogo è partito nel 2003 con i paesi nati dal crollo della Jugoslavia e con l’Albania, e avanza con tale lentezza da generare grandi frustrazioni.

Per certi aspetti siamo tornati al problema dell’allargamento dell’Unione per come era stato posto dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, con la democratizzazione dei paesi dell’Europa centrale e orientale. Quel dibattito opponeva i sostenitori dell’allargamento a quelli dell’approfondimento. In altri termini, bisognava stabilire se accettare nuovi stati nell’Unione o rafforzare i legami tra quelli “storici”. Alla fine sono state seguite entrambe le strade (con diverse difficoltà): abbiamo allargato l’Unione e abbiamo introdotto l’euro.

Come negli anni novanta, anche oggi esistono due esigenze contraddittorie. I sostenitori dell’allargamento fanno valere il fatto che i paesi dei Balcani costituiscono una zona a rischio sul continente europeo, in termini di instabilità di governo e di geopolitica, con l’influenza di Cina, Russia o Turchia a pochi passi dal confine dell’Unione. Ignorare questi paesi porterà inevitabilmente conseguenze negative.