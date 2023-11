L’8 novembre la Commissione europea ha dato il via libera all’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina e della Moldova all’Unione europea. La decisione, che sarà sottoposta ai Ventisette nel vertice di metà dicembre a Bruxelles, era attesa da tempo a Kiev, in guerra con la Russia da quasi due anni.

“È una giornata storica”, ha affermato davanti alla stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha espresso la sua soddisfazione: “I cittadini ucraini meritano di far parte dell’Unione europea”.

Nel giugno 2022 l’Unione europea aveva accordato all’Ucraina (e alla vicina Moldova) lo status di paese candidato, in un gesto altamente simbolico a pochi mesi dall’inizio della guerra con la Russia.

Per passare alla fase successiva, cioè all’avvio dei negoziati per l’adesione, la Commissione europea aveva chiesto a Kiev di rispettare sette condizioni, alcune delle quali in materia di giustizia e lotta alla corruzione.

“Nonostante le enormi difficoltà causate dall’invasione russa, l’Ucraina si è impegnata a fondo nelle riforme”, ha sottolineato von der Leyen.

Per l’Ucraina e la Moldova il percorso sarà però ancora lungo. Se a dicembre i capi di stato e di governo dei Ventisette ratificheranno la decisione della Commissione europea, Kiev e Chișinău si uniranno a una lista di paesi europei che hanno già avviato i negoziati per l’adesione. In alcuni di questi, come la Turchia, i progressi sono lentissimi. I negoziati tra Bruxelles e Ankara sono cominciati nel 2005, ma sono sospesi dal 2018.

L’espansione dell’Unione europea verso est è considerata da molti leader come un presupposto fondamentale della sua sicurezza, minacciata dall’aggressività di Mosca.