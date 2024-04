I Verdi europei hanno sollecitato la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, ad accelerare le indagini sui legami tra alcuni eurodeputati e i governi stranieri. “Autocrazie come la Cina e la Russia stanno cercando attivamente di minare le nostre democrazie in Europa. Questo deve finire”, ha dichiarato il deputato Terry Reintke in un comunicato.

L’annuncio arriva un giorno dopo che le autorità tedesche hanno arrestato tre cittadini tedeschi, anch’essi accusati di spionaggio e hanno accusato due uomini a Londra dello stesso reato. L’ultimo sospettato, chiamato solo Jian G., è accusato di aver spiato gli oppositori cinesi in Germania e di aver condiviso informazioni sul parlamento europeo con un servizio di intelligence cinese, ha dichiarato la procura federale tedesca in un comunicato.

Pechino ha negato tutto. “La teoria della minaccia di un presunto spionaggio cinese non è una novità nell’opinione pubblica europea”, ha dichiarato il portavoce della diplomazia cinese, Wang Wenbin.

Wenbin ha detto che si tratta di una “calunnia” per “distruggere l’atmosfera di cooperazione tra Cina ed Europa”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato in Cina a metà aprile per rafforzare i legami economici con il paese, principale partner commerciale della Germania, e per cercare di convincere il leader cinese Xi Jinping a usare la sua influenza con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina.

Secondo gli inquirenti tedeschi, “nel gennaio 2024, l’imputato ha ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni del parlamento europeo al suo cliente dei servizi segreti”. Jian Guo è stato arrestato a Dresda e la sua casa è stata perquisita.