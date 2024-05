“Ma non siamo un paese autoritario che mette a tacere le persone”, ha assicurato Biden nel suo discorso.

In precedenza il suo avversario repubblicano Donald Trump l’aveva accusato d’inazione di fronte al movimento filopalestinese nei campus. “Bisogna fermare subito questi pazzi della sinistra radicale”, aveva dichiarato arrivando in tribunale per il suo processo a New York.

Dal 17 aprile un’ondata di proteste contro il sostegno degli Stati Uniti all’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza si è diffusa in decine di campus universitari dalla costa atlantica alla California, ricordando eventi simili accaduti negli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam.

Gli studenti e gli attivisti denunciano in particolare i rapporti di molte università con finanziatori e aziende legate a Israele.

Secondo alcuni mezzi d’informazione statunitensi, dal 17 aprile la polizia ha arrestato quasi duemila persone nei campus.