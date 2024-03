Non è facile essere un miliardario in Cina. Per molto tempo Jack Ma, fondatore della piattaforma Alibaba, è stato l’uomo più ricco del paese e dell’Asia, considerato un eroe in patria. Poi però è caduto in disgrazia per una critica troppo diretta al sistema bancario di stato ed è “sparito”, come dicono in Cina. Alla fine Jack Ma è ritornato, ma si è del tutto eclissato.

A prendere il posto di Ma sul podio della ricchezza è stato Zhong Shanshan, miliardario che ha fatto fortuna con l’acqua minerale e con il marchio Nongfu Spring. A sua volta Zhong è finito al centro di una tempesta scatenata online da alcuni nazionalisti. I motivi? Non è abbastanza patriottico e ha un figlio con passaporto statunitense, per non parlare del fatto che uno dei tappi delle bottiglie del suo marchio somiglia troppo alla bandiera giapponese.

L’attacco online contro Zhong dura ormai da settimane, tollerato dalla censura cinese, che quando vuole sa come intervenire. Le azioni della Nongfu Spring sono precipitate e l’azienda ha dovuto rinunciare ad alcuni eventi promozionali a causa del clima ostile. Zhong non è né il primo né l’ultimo a subire gli effetti dell’ira degli ultranazionalisti, anche se la tolleranza delle autorità fa riflettere.