Il 30 aprile la Commissione europea ha aperto un’inchiesta sui social network Facebook e Instagram, sospettati di non aver rispettato i loro obblighi in tema di lotta alla disinformazione in vista delle elezioni europee di giugno.

Negli ultimi mesi molti leader europei hanno espresso la loro preoccupazione per le possibili manipolazioni dell’opinione pubblica da parte della Russia.

“Abbiamo messo in atto strumenti per proteggere i cittadini europei dalla disinformazione e dalla manipolazione da parte di paesi terzi”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “In caso di sospetta violazione delle regole, interveniamo. Questo è sempre vero, ma lo è ancora di più in periodo elettorale”.

Si tratta della quinta inchiesta formale aperta dalla Commissione europea nell’ambito del nuovo Digital services act (Dsa), entrato in vigore nel 2023 per contrastare contenuti e prodotti illeciti online.

Bruxelles ha aperto due inchieste contro TikTok, una delle quali la settimana scorsa ha indotto la filiale dell’azienda cinese ByteDance a sospendere una controversa funzione della sua nuova app TikTok Lite che premiava gli utenti per il tempo trascorso sullo schermo, aumentando i rischi di dipendenza tra gli adolescenti.