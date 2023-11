Il premier uscente Pedro Sánchez ha ottenuto il 16 novembre la fiducia del parlamento, nonostante la forte opposizione alla sua decisione di concedere un’amnistia agli indipendentisti catalani in cambio del loro sostegno.

Al potere dal 2018, il leader socialista ha ottenuto il voto favorevole di 179 deputati, tre in più rispetto alla maggioranza assoluta.

“Il congresso dei deputati ha accordato la fiducia a Pedro Sánchez”, ha affermato la socialista Francina Armengol, presidente della camera bassa del parlamento.

Il voto di fiducia mette fine a quasi quattro mesi di stallo, dopo le elezioni legislative anticipate del 23 luglio, e permette a Sánchez di formare un governo con i suoi alleati della coalizione di estrema sinistra Sumar.

Il Partito popolare (Pp, destra), guidato da Alberto Núñez Feijóo, aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti nelle elezioni, davanti al Partito socialista (Psoe).

Sánchez ha quindi dovuto firmare accordi con alcune formazioni regionali per essere confermato. In particolare, ha dovuto convincere la formazione indipendentista catalana Junts per Catalunya, guidata da Carles Puigdemont, che si è rifugiato in Belgio dopo il fallito tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.

In cambio del sostegno dei sette deputati di Junts per Catalunya, Sánchez ha promesso un’amnistia per i leader e gli attivisti perseguiti dalla giustizia spagnola per il loro ruolo nell’organizzazione di un referendum per l’autodeterminazione nel 2017. L’amnistia permetterebbe a Puigdemont di tornare in Spagna.