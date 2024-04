Il segretario di stato americano Antony Blinken è arrivato in Arabia Saudita, la prima tappa di un viaggio in Medio Oriente che serve a promuovere una tregua tra Israele e Hamas e l’ingresso di maggiori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Blinken, che si recherà in Giordania e Israele, incontrerà a Riyadh diversi suoi omologhi degli stati del Golfo e dell’Europa per discutere i piani di ricostruzione della Striscia di Gaza dopo la guerra, ha dichiarato un funzionario del dipartimento di stato.

Questi piani potrebbero includere il finanziamento della ricostruzione del territorio palestinese, trasformato in un campo di macerie da quasi sette mesi di bombardamenti e combattimenti e dove la maggior parte degli abitanti è stata costretta a fuggire, o il sostegno alla creazione di nuove strutture governative per quando la guerra sarà finita.

La visita di Blinken avviene durante una riunione speciale di due giorni del Forum economico mondiale nella capitale saudita. Israele non è rappresentato a questo incontro e i negoziati per una tregua – mediati da Stati Uniti, Qatar ed Egitto – si stanno svolgendo altrove, al Cairo. Ma l’evento vuole essere “un’opportunità per discussioni strutturate” con “attori chiave”, come ha sottolineato il presidente del Forum Borge Brende.