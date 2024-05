Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Il governo statunitense si oppone da settimane all’operazione di terra pianificata dall’esercito israeliano a Rafah, dove secondo le Nazioni Unite vivono 1,2 milioni di palestinesi, in maggioranza sfollati.

Washington sostiene di non poter appoggiare l’operazione in assenza di un piano credibile per proteggere i civili. Secondo il funzionario, il presidente Joe Biden ha ribadito questa posizione al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 6 maggio.

“Funzionari israeliani e statunitensi stanno discutendo di possibili alternative, ma al momento i timori rimangono”, ha affermato il funzionario statunitense.

Il funzionario ha aggiunto che Washington teme in particolare l’uso delle bombe da duemila libbre a Rafah, considerando le possibili conseguenze per i civili in un ambiente urbano ad alta densità di popolazione.

Secondo il funzionario, il dipartimento di stato sta valutando la possibilità di sospendere altri trasferimenti di armi, tra cui i sistemi di bombe di precisione Jdam.