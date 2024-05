L’opposizione georgiana considera il testo illiberale e chiaramente ispirato alla legislazione russa che il Cremlino usa da anni per reprimere il dissenso.

In base alla legge, le organizzazioni che ricevono più del 20 per cento dei finanziamenti dall’estero saranno obbligate a registrarsi come “organizzazioni che perseguono gli interessi di una potenza straniera” per evitare forti multe.

Il governo, guidato dal primo ministro Irakli Kobakhidze, sostiene che la legge aumenterà la “trasparenza”, ma i critici temono che possa essere usata per reprimere le ong e i mezzi d’informazione indipendenti.

La presidente filoeuropea Salomé Zourabichvili, in aperto conflitto con il partito di governo Sogno georgiano, dovrebbe mettere il veto al testo. I leader di Sogno georgiano sostengono però di avere abbastanza voti per aggirare un eventuale veto.