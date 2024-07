Circa ventimila manifestanti sono scesi in piazza il 21 luglio a Palma di Maiorca per una manifestazione di massa contro l’iperturismo, chiedendo di modificare il modello turistico che, secondo loro, sta danneggiando l’isola spagnola.

Gli organizzatori hanno affermato che cinquantamila persone hanno aderito alle proteste, mentre la polizia ha stimato ventimila partecipanti. In precedenza la delegazione del governo centrale nelle isole aveva parlato di dodicimila persone.

L’anno scorso le Baleari sono state visitate da un numero record di 17,8 milioni di persone, provenienti dalla Spagna continentale e dall’estero e si prevede che quest’anno le cifre saranno ancora più alte.

La manifestazione ha fatto seguito a un’altra protesta di massa nelle tre isole principali dell’arcipelago alla fine di maggio, in cui molte migliaia di manifestanti erano scesi in piazza per chiedere misure che limitassero l’eccessivo turismo, scandendo lo slogan: “Le nostre isole non sono in vendita”.

“Da un punto di vista pratico, si tratta di un’attività economica legittima. Ma in quanto attività economica, alla fine dovrebbe essere regolamentata allo stesso modo degli alberghi”, ha dichiarato l’architetto ed esperto di pianificazione urbana José Maria Ezquiaga, che ha detto alla televisione pubblica Tve di ritenere che gli appartamenti in affitto turistico dovrebbero richiedere l’approvazione delle associazioni dei residenti.

“Dovrebbero essere i proprietari a stabilire le regole del gioco e a decidere se certe formule sono accettabili”, ha detto. Manuel de la Calle, esperto nel campo del turismo e delle imprese, ha affermato che l’imposizione di una tassa di soggiorno potrebbe essere una parte della soluzione.

“È una delle possibili soluzioni che si potrebbero adottare. Non ridurrà il flusso turistico, ma genererà risorse che potranno essere impiegate nella gestione del turismo o in altri modi per aiutare la popolazione locale”, ha dichiarato a Tve.