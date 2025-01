L’azienda cinese ha puntato molto sulla natura open source del suo prodotto. Questo significa che chiunque, in tutto il mondo, può copiarne il codice e usarlo gratuitamente. Un attacco al modello di ChatGpt, le cui applicazioni più performanti sono a pagamento.

La settimana scorsa una startup cinese ha presentato la risposta di Pechino a ChatGpt: si chiama “Deepseek 3” e garantirà risultati paragonabili o addirittura superiori a quelli degli americani al costo di appena sei milioni di dollari contro le centinaia di milioni spese per ChatGpt. Deepseek 3 usa semiconduttori meno sofisticati e consuma molta meno energia.

L’anno scorso, nel clamore suscitato dall’arrivo di ChatGpt, un giornale governativo cinese aveva cercato di rassicurare i lettori, impressionati dal vantaggio americano nel campo dell’intelligenza artificiale. “Non vi dovete preoccupare troppo, perché stiamo lavorando per raggiungerli”, scriveva il Global Times.

La vicenda rivela fino a che punto l’intelligenza artificiale sia diventata un campo di rivalità economica, ma anche geopolitica che vede contrapporsi le superpotenze del ventunesimo secolo.

Durante il primo mandato di Donald Trump e quello di Joe Biden, gli Stati Uniti hanno imposto una serie di sanzioni tecnologiche alla Cina, che oggi non può accedere ai semiconduttori più sofisticati né ai finanziamenti e alla tecnologia americana. Negli Stati Uniti le aziende cinesi fanno ormai parte di una lista nera.

Questi ostacoli hanno inevitabilmente creato problemi a Pechino, ma hanno anche spinto la Cina a sviluppare le sue tecnologie. Xi Jinping considera la sfida tecnologica come una priorità assoluta e investe somme colossali nella ricerca di soluzioni nazionali che possano ridurre la dipendenza dall’estero. Si tratta dell’equivalente cinese del “derisking”, la politica adottata dagli europei e dagli americani per non dipendere più dalla Cina.