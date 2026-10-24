Due elezioni imminenti, che si svolgeranno a pochi giorni di distanza, rischiano di avere un peso considerevole sul clima internazionale. In Israele si voterà il 27 ottobre, mentre negli Stati Uniti i seggi apriranno il 3 novembre. In entrambi i paesi gli elettori decideranno il futuro politico di due uomini che ricoprono un ruolo cruciale nelle crisi del momento, Benjamin Netanyahu e Donald Trump.

Netanyahu si gioca la guida del governo in una votazione che per l’ennesima volta si è trasformata in un referendum sulla sua persona. Ma c’è una differenza rispetto al passato: quelle di martedì prossimo saranno le prime elezioni politiche dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In Israele una parte del dibattito è incentrata sulla possibilità che Netanyahu sapesse in anticipo dell’attacco di Hamas e sul fallimento della sicurezza in quella giornata traumatica. La questione palestinese, invece, è sostanzialmente assente dai dibattiti, nonostante i settantamila morti di Gaza e le violenze incessanti dei coloni in Cisgiordania.

Il nome di Donald Trump non sarà presente sulle schede delle elezioni di metà mandato, ma il risultato del voto sarà comunque un giudizio sui due anni trascorsi alla Casa Bianca. Per i repubblicani è un passaggio che si annuncia molto difficile, al punto che l’unica incognita riguarda la portata della vittoria democratica e il modo in cui Trump gestirà la sconfitta (ammesso che sia capace di farlo) nella seconda parte del suo mandato.