Conseguenze disastrose Mohsin Amin, un analista politico afgano che scrive sul quotidiano statunitense Washington Post , ha sintetizzato in modo efficace la situazione lasciata dagli americani: “Immaginate di cancellare la Banca federale statunitense, e di permettere a tutti solo un prelievo settimanale di 400 dollari”. Amin stima che gli Stati Uniti hanno bloccato almeno il 75 per cento delle spese del governo dell’Afghanistan provenienti dagli aiuti internazionali. Washington non solo ha congelato più di sette miliardi di dollari in fondi depositati presso la banca centrale in Afghanistan, ma ha anche intimato alle agenzie di aiuti internazionali, come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e altre istituzioni simili, d’interrompere immediatamente le loro attività nel paese.

Oggi le afgane vivono una delle situazione più strazianti della storia. Non solo il loro paese è stato devastato dall’occupazione statunitense e dalle rovine che si è lasciata alle spalle, ma ora metà della popolazione è anche stata tagliata fuori, cancellata e ridotta al silenzio. Le donne non possono partecipare alla ricostruzione del paese, che sarebbe così necessaria.

Sembra che i taliban non siano cambiati per niente. Il 22 marzo hanno annunciato che le ragazze non potranno frequentare le scuole superiori . Poi hanno aggiunto che le donne afgane non potranno uscire dal paese senza la presenza o il permesso di un parente maschio. Con queste due decisioni sono stati spazzati via tutti i progressi fatti dalle donne negli ultimi vent’anni.

Questo ha avuto conseguenze disastrose, e non c’è da stupirsi se le donne afgane siano state le più colpite. L’improvviso taglio dei programmi sanitari per le donne ha avuto un impatto gravissimo: c’è stata una forte diminuzione del numero di afgane che hanno accesso a strutture mediche durante la gravidanza e il parto. È probabile che molte donne e molti bambini siano morti proprio a causa dell’improvvisa sospensione di programmi sanitari (e dei relativi finanziamenti) che erano stati attivi per anni.

Quando le vite delle donne sono soffocate da tutte le parti, a loro restano poche opzioni. Quando gli statunitensi arrivarono con le loro pose da eroi spacconi per liberare le afgane da tutto quello che rendeva le loro vite orribili, troppe persone ci hanno creduto.

È stato criticato il fatto che alcuni afgani, considerati “laici”, siano riusciti a guadagna nel ruolo di facilitatori culturali offrendo consulenze su molti progetti e guadagnando molti soldi. Il problema è che molti di questi progetti avviati durante l’occupazione statunitense non tenevano conto della realtà culturale delle afgane: hanno cercato di soddisfare i loro bisogni alla luce dell’idea che ne avevano quei consulenti. Nessun programma ha cercato di trovare dei compromessi tra gli insegnamenti religiosi e l’emancipazione delle donne.

Non sappiamo se un qualsiasi tentativo in questa direzione avrebbe fatto la differenza, ma valeva la pena provarci. Se non altro le menti più lungimiranti avrebbero avuto vent’anni di tempo per contrapporre all’interpretazione sbagliata che i taliban danno dei diritti delle donne nell’islam un punto di vista progressista, che permetta alle donne di decidere sulla loro vita. Si è invece immaginato di poter sintonizzare il contesto in cui viveva la donna media afgana con quello di una metropoli occidentale piena di vita, com’è successo in alcune zone di Kabul.

La forza della resistenza

I taliban hanno fatto i loro calcoli. Dopo un periodo iniziale in cui hanno cercato di essere presentabili agli occhi della comunità internazionale, hanno deciso che non ne avrebbero ricavato niente. La comunità internazionale avrebbe potuto approfittare dall’iniziale malleabilità dei taliban per ottenere alcune concessioni sui diritti delle donne, ma a quanto sembra non erano una priorità per nessuno. È probabile che se si fosse messo sul piatto lo scongelamento della valuta di riserva dell’Afghanistan e dei flussi di denaro per i programmi destinati alle donne, le scuole femminili e gli ambulatori sarebbero rimasti aperti.