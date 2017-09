Cosa succede in Arabia Saudita

Tre mesi fa l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato il loro assedio al Qatar, cancellando decenni di tentativi di integrazione e cooperazione tra i sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Un secolo di tradizione diplomatica saudita basata sul dialogo tranquillo e discreto è stato rinnegato in favore di una politica “da gangster” basata sull’impiego di metodi brutali per convincere gli amici a rispettare il volere del capo se vogliono stare lontani dai guai.

Circa un anno dopo l’annuncio, la Saudi Vision 2030 è stata frettolosamente rivista , forse perché i consulenti statunitensi non avevano idea di cosa stavano facendo in una terra che probabilmente non capiscono o forse perché le ambizioni del giovane Mohammad bin Salman erano troppo grandi rispetto alla capacità dell’economia e della società saudite di adattarsi rapidamente.

In seguito è stata lanciata l’operazione militare in Yemen con la collaborazione degli Emirati Arabi Uniti; entrambi i paesi hanno mostrato i muscoli nella regione per dimostrare di essere disposti e capaci di usare le loro risorse per difendersi da quella che consideravano una seria minaccia alla sicurezza da parte dell’Iran e dei suoi alleati nella regione araba, anche se non è chiaro se questa minaccia fosse reale o immaginaria.

Prima c’è stato il coinvolgimento attivo nell’armare i ribelli per cercare di rovesciare il regime e il presidente siriano. Poi è arrivato l’appoggio al maresciallo Abdel Fattah al Sisi in Egitto nel suo tentativo, riuscito, di esautorare il presidente Mohamed Morsi, seguito dal collasso del tradizionale sistema di successione della famiglia reale quando re Salman ha nominato suo figlio Mohammad bin Salman principe ereditario.

I cambiamenti che hanno segnato la politica interna e regionale dell’Arabia Saudita negli ultimi tre anni sono tra gli avvenimenti più importanti nel mondo arabo contemporaneo, ma come molte evoluzioni nella politica pubblica araba le decisioni vengono prese in segreto da un gruppo ristretto di persone, spesso con motivazioni oscure ed esiti imprevedibili.

L’enorme portata e la durezza di queste insolite azioni dei sauditi (a cui possiamo aggiungere altre manovre, come il rifiuto di versare i tre miliardi di dollari promessi alle forze armate libanesi o l’avvicinamento al leader sciita Moqtada al Sadr in Iraq) evidenziano un cambiamento storico che potrebbe avere conseguenze in tutta la regione araba e oltre, anche considerando i profondi legami tra i sauditi e i gruppi islamici, islamisti e salafiti di tutto il mondo.

Eppure in Arabia Saudita l’esatta portata degli eventi e le loro motivazioni resteranno poco chiare, perché nel paese l’attività politica è un processo segreto che non prevede la partecipazione dell’opinione pubblica né la richiesta ai leader di rispondere delle loro azioni.

Segnali inediti e preoccupanti

Il fatto che l’Arabia Saudita non sia più un gigante dormiente ma si sia risvegliata trasformandosi in un esuberante e dinamico gigante che fa sentire il suo peso nella regione non può ancora essere giudicato facilmente, perché i risultati delle mosse dei sauditi non sono ancora pienamente chiari. Ciò che invece è chiaro è che le nuove politiche hanno fallito in quasi tutti i casi, soprattutto in Yemen, in Siria, in Qatar, in Libano e in Iran. L’arte di governare dei sauditi si è dimostrata sostanzialmente inefficace nel contesto regionale.