Tra i tanti problemi causati dal covid-19 ci sono l’insicurezza alimentare, la scomparsa delle piccole attività commerciali e la volatilità dei mercati. Questi problemi potrebbero diventare ancora più seri a causa di una svolta finanziaria: alcune grandi banche, tra cui Abn Amro, Ing e Bnp Paribas stanno chiudendo o stanno negando i prestiti al settore delle materie prime. Così agricoltori, produttori e distributori di prodotti agricoli, oltre che le catene dei supermercati e le aziende di piccole e medie dimensioni, fondamentali per la filiera, si troveranno senza risorse. È una specie di iceberg nel mare dei mercati finanziari. Non riusciamo ancora a vederlo, ma ci stiamo andando contro, come sostiene Michael- Greenberg, professore alla Carey school of law dell’università del Maryland. Greenberg teme che le medie e piccole aziende agricole – che dipendono dai finanziamenti per attività come il trasporto o la produzione – non potranno più ottenere prestiti oppure saranno costrette a pagare cifre più alte alle banche ombra. E questo secondo lui potrebbe portare a un aumento dei prezzi alimentari, a una maggiore concentrazione nelle mani delle multinazionali e a un aumento dei rischi di mercato.

Se le banche sono disposte a concedere prestiti solo ai clienti più forti e radicati, per esempio le grandi aziende che commerciano materie prime come Vitol Group, Trafigura e Mercuria, o ai giganti statunitensi dell’agricoltura come Cargill, Adm o Bunge, allora i piccoli e medi produttori saranno costretti a rivolgersi alle banche ombra (prestatori che non fanno parte del sistema bancario, come le società finanziarie) una pratica ormai diffusa.

Ci sono dei segnali dei rischi che ci aspettano. La scorsa primavera una serie di scandali legati al commercio di materie prime a Singapore ha dimostrato quanto il settore può essere opaco e volatile, quindi particolarmente rischioso per le grandi banche. Data la pressione che già subiscono, con i regolamenti internazionali che gli chiedono maggiori requisiti di capitale e l’ulteriore pressione finanziaria dovuta alla pandemia, non stupisce che molte banche abbiano semplicemente deciso di uscire dal mercato delle materie prime, oppure di fare affari solo con le aziende più grandi e più solide dal punto di vista finanziario. Questo conferma una tendenza che si sta rafforzando negli ultimi mesi: le grandi aziende stanno diventando sempre più grandi. Nell’agricoltura, come in altri settori, succede da prima della pandemia. Ma il covid-19 ha reso dolorosamente chiare le vulnerabilità dei monopoli nel settore alimentare, creando problemi di rifornimento in alcune aree e aumento dei prezzi in altre. Poche multinazionali controllano la produzione di carne e di grano, spesso facendo affari con un solo tipo di distributore: i ristoranti, per esempio, ma non i negozi alimentari. Ne è venuto fuori un sistema economicamente “efficiente”, ma anche fragile.