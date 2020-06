Le manifestazioni contro il razzismo pongono una questione cruciale: quella delle riparazioni legate a un passato coloniale e schiavista che non passa. La questione non si può evitare in eterno, né negli Stati Uniti né in Europa. Nel 1865, alla fine della guerra civile, il repubblicano Lincoln promise agli schiavi emancipati che dopo la vittoria avrebbero ottenuto “quaranta acri e un mulo”. L’idea era di risarcirli per i decenni d’ingiustizie e di lavoro non pagato e al tempo stesso di permettergli di guardare al futuro come lavoratori liberi. Se fosse stato adottato, quel programma avrebbe portato a una grande ridistribuzione agraria, di cui avrebbero fatto le spese soprattutto i proprietari schiavisti. Ma, appena deposte le armi, la promessa fu dimenticata: nessun testo sulla compensazione fu mai adottato, e i quaranta acri (circa 16 ettari) e il mulo diventarono il simbolo dell’ipocrisia dei nordisti, al punto che il regista Spike Lee l’ha usato ironicamente per il nome della sua società di produzione (40 Acres and a Mule). I democratici ripresero il controllo del sud, imponendo la segregazione razziale per altri cent’anni.

Curiosamente, altri episodi storici hanno avuto conseguenze diverse. Nel 1988 il congresso degli Stati Uniti adottò una legge che concedeva 20mila dollari agli statunitensi di origine giapponese internati durante la seconda guerra mondiale. Il risarcimento fu concesso alle persone ancora in vita nel 1988, per un costo totale di 1,6 miliardi di dollari. Un indennizzo dello stesso tipo, versato agli afroamericani vittime della segregazione, avrebbe un grande valore simbolico.

Nel Regno Unito come in Francia, l’abolizione della schiavitù fu accompagnata da risarcimenti del tesoro pubblico a favore dei proprietari. Per gli intellettuali “liberali” come Tocqueville o Schoelcher era una cosa normale: se gli schiavisti venivano privati della loro proprietà (acquistata in un contesto legale) senza un indennizzo, fino a dove avrebbe potuto spingersi quella pericolosa tendenza? Quanto agli ex schiavi, dovevano dimostrare di meritarsi la libertà lavorando, e ottennero come unico diritto l’obbligo di possedere un contratto di lavoro di lunga durata con un proprietario, senza il quale venivano arrestati per vagabondaggio.