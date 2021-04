Mentre lavoravo alla stesura del libro sono andata a rovistare tra le riviste musicali degli anni ottanta ed è stato come una rivelazione, anche per me che quegli anni li ho vissuti. Avevo dimenticato alcune cose che erano assolutamente normali ai tempi: i tempi in cui negli uffici di una rivista musicale trovavi le foto delle pin-up appese alle pareti, quando un giornalista di NME (New Musical Express) poteva scrivere, parlando di Lindy: “Beve, impreca ed è troppo minacciosa” concludendo con il giudizio: “No, non solo per una donna. Per CHIUNQUE!!!”.

A quei tempi non avevamo ancora la parola per descrivere ciò che dovevamo subire spessissimo, oggi le chiameremmo “microaggressioni”. I tecnici del suono che ti sminuivano volutamente, ostentando stupore nel vedere che eri in grado di montarti la batteria da sola, o che sapevi esattamente come volevi posizionate le spie; oppure i giornalisti, che scrivevano molto più del tuo aspetto che del suono della tua musica; o i critici, sempre pronti a prendere alla leggera il tuo coinvolgimento e impegno.

Essendo 2.500, firmare questi ex libris non è un gioco da ragazzi, ma ne sto pian piano venendo fuori, un passo alla volta. Un giorno posto su Instagram una mia foto mentre li firmo e mi arriva la risposta seccata di un uomo che si lamenta perché al posto dell’ex libris avrebbe voluto la copia autografata. E quando gli spiego che a causa del lockdown è impossibile portare 2.500 libri a casa mia, firmarli e poi distribuirli nelle varie librerie, mi ritrovo a essere sgridata perché sono “scontrosa”. Al che, l’unica risposta possibile diventa: “Amico, se questo è il modo in cui rispondi a una donna che ti sta spiegando perché non puoi avere esattamente ciò che vuoi, ti avviso che il mio libro non ti piacerà”.

Tuttavia, durante questo anno caratterizzato da questa difficilissima situazione, il mondo dell’editoria si è riorganizzato e ha messo in atto vari piani d’emergenza. Ultimamente sto rilasciando interviste su Zoom e i miei eventi saranno trasmessi in streaming online; invece dei libri sto autografando ex libris, foglietti di carta che saranno inseriti subito dietro alla copertina di ogni copia per farle diventare copie autografate.

La seconda parte della frase è chiaramente una formula per cavarsi d’impaccio e una menzogna. Mai e poi mai un giornalista esperto di rock avrebbe detto “beve e impreca troppo” riferendosi a un musicista rock di sesso maschile. Per me e Lindy fu davvero avvilente scoprire che i cosiddetti musicisti e giornalisti “ribelli” potessero avere idee altrettanto bigotte e all’antica dei nostri genitori rispetto al comportamento adatto per una donna.

La complessità dell’amicizia

Ne parlavamo per ore e ore, bevendo vodka al mio tavolo di cucina e parlando dei libri che avevamo letto e i gruppi che avevamo visto dal vivo. Lei ha undici anni più di me e quando ci siamo conosciute io avevo vent’anni contro i suoi trentuno, quindi per me è stata un riferimento. Invidiavo la sua sicurezza e la sua esperienza, non capendo all’epoca quanto duramente se le fosse guadagnate. Negli anni ho imparato a riconoscere le somiglianze tra noi e anche ciò che ci rende diverse, e ho voluto scrivere dell’amicizia, di quanto sia complessa, di come in un rapporto spesso idealizziamo parte del carattere della persona amica per farla diventare come noi la vorremmo.

I Go-Betweens hanno avuto più successo in seguito che durante la loro carriera e oggi sono incensati come “grande gruppo che non ce l’ha fatta”. Su di loro sono stati scritti libri e girato un film-documentario; nella loro città, Brisbane, è stato dato il loro nome a un ponte. Eppure Lindy – la mia immensa stupenda megagalattica amica – è stata quasi cancellata dalla loro storia, o almeno trasformata in attrice secondaria.