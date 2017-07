La disoccupazione è un problema globale

Miguel mi racconta che vive ancora a casa con i suoi. E lo stesso vale per il suo gemello. Hanno 28 anni. Entrambi hanno cominciato a lavorare una decina di fa, ma non sono riusciti a risparmiare abbastanza da avere un loro appartamento. Barcellona è cara. I loro genitori vivono in periferia, vicino all’aeroporto. Miguel snocciola una serie di numeri, cifre sulla disoccupazione che appaiono magiche e irreali. In Spagna il 25 per cento della popolazione in età da lavoro è disoccupata, dice. Quasi tre quarti dei giovani spagnoli sono disoccupati. Quattro spagnoli su cinque di età compresa tra i 16 e i 29 anni vivono coi loro genitori. Questi numeri danno il senso delle loro vite.

Uno degli aspetti che più colpiscono della disoccupazione in Spagna è che un disoccupato europeo su quattro vive in questo paese. La Spagna è il cuore della disoccupazione europea.

Dall’altra parte del Mediterraneo, a Fez, in Marocco, Mohammed mi racconta che non può permettersi di sposarsi. Il suo lavoro gli fa guadagnare un po’, ma non abbastanza per risparmiare il denaro necessario, perché deve pagare le spese di tutti giorni. Parliamo il giorno dopo l’Eid al fitr, alla fine di giugno. Né io né lui facciamo un accenno all’esplosione di violenza nella città di Al Hoceima, a nord di Fez, nell’area nota come Rif.

La stessa precarietà

Queste violenze hanno la loro origine in un incidente avvenuto nell’ottobre 2016, quando un venditore di pesce di nome Mouhcine Fikri è morto schiacciato in un compattatore di rifiuti, nel quale cercava di recuperare quasi mezzo quintale di pesce spada che gli era stato confiscato dalla polizia. Le manifestazioni di protesta si sono rapidamente moltiplicate in tutto il paese. Le persone erano in rivolta contro la hogra, gli abusi da parte della polizia, in cui si mescolano il disprezzo da parte delle istituzioni per la popolazione più povera e il sentimento di ingiustizia che questo provoca, ma anche contro disoccupazione, povertà e diseguaglianza. Il giorno dell’Eid la polizia si è scagliata contro i manifestanti. La risposta agli slogan che chiedevano posti di lavoro dignitosi e una vita migliore non è stata la comprensione, bensì la violenza della polizia.