A Raqqa è in gioco anche il futuro dei curdi

Ilham Ehmed, copresidente del Consiglio democratico siriano, ha incontrato gli inviati della Reuters nella città siriana di Kobane. A 150 chilometri a sud di Kobane, a Raqqa, i compagni di Ehmed delle Forze democratiche siriane (Sdf) stanno combattendo contro il gruppo Stato islamico (Is). Le Sdf ricevono aiuto dagli incessanti bombardamenti aerei dell’aviazione statunitensi, che colpisce bersagli militari e civili. Ehmed ha dichiarato alla Reuters di sperare che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi in Siria anche dopo la cacciata dei jihadisti da Raqqa: “Se gli statunitensi vogliono proteggere quelle aree e il loro paese dal terrorismo devono continuare ad aiutarci fino a quando in Siria non ci sarà un sistema democratico”.

Sia l’amministrazione Obama sia l’amministrazione Trump hanno capito che l’Is non può essere sconfitto a Raqqa senza un attacco di terra. Gli Stati Uniti possono distruggere qualsiasi bersaglio dal cielo, ma non è così che si vincono le battaglie. Non volendo inviare un importante contingente sul campo, Washington ha cercato alleati tra i diversi gruppi militanti che combattono in Siria, ma il tentativo di creare un “gruppo ribelle moderato” in Siria è fallito nonostante i milioni di dollari spesi. Nel 2014, dopo che l’Is aveva consolidato la sua presenza a Raqqa, è apparso evidente che per gli Stati Uniti non esisteva una soluzione facile per sconfiggere i jihadisti sul campo.

L’entrata in campo dei curdi

Alla fine del 2014 l’Is ha stretto d’assedio Kobane. I civili e i combattenti curdi, bloccati in città, sembravano spacciati. La Turchia, al cui confine si trova Kobane, ha chiuso i suoi confini intrappolando gli abitanti della città. È stato in quel momento che i politici curdi iracheni hanno fatto pressione sugli Stati Uniti e la Turchia perché alcuni dei loro combattenti potessero attraversare il confine turco ed entrare a Kobane. Hanno anche chiesto agli Stati Uniti di bombardare alcuni dei bersagli più importanti dell’Is e di fornire aiuti militari ai combattenti curdi, le Unità di protezione popolare (Ypg). La combinazione tra il supporto aereo statunitense e la determinazione dei combattenti delle Ypg ha respinto i miliziani dell’Is, che sono rientrati a Raqqa.