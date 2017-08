I poveri scontano colpe che non hanno

E al nuovo zombie non è permesso andare in cerca di cibo, di un riparo o di medicine. Il nuovo zombie deve davvero limitarsi ad aspettare di morire. Questa è la punizione. Ma qual è il reato?

Limitarsi a morire Lo scrittore dominicano-americano Junot Díaz era stato ad Haiti dopo il devastante terremoto del 2010. In un articolo indimenticabile dal titolo Apocalypse (Apocalisse), Díaz ha sottolineato che Haiti rappresenta un avvertimento della nuova “fase da zombie del capitalismo, in cui l’alchimia economica rende intere nazioni né vive né morte. Un tempo lo zombie era una creatura a cui un atto soprannaturale aveva sottratto la vita e il controllo sulle sue azioni. Gli zombie di un tempo dovevano lavorare giorno e notte senza riposare mai. Lo zombie di oggi non può aspettarsi nessun genere di lavoro. Lo zombie di oggi deve solo aspettare di morire”.

Peck è ingegnoso ad aprire il film con questo dilemma, perché è la domanda che dovrebbe porsi oggi qualsiasi persona sensibile. Qual è il reato per il quale i poveri del mondo vengono puniti? Povertà e guerra causano profughi che scappano da fame e bombardamenti ma trovano sbarrata qualsiasi via d’uscita dalle difficoltà. Sanno quale punizione devono affrontare: fame, morte e umiliazione. Questo lo sanno. Quello che non conoscono è il loro reato. Cos’hanno fatto per meritare tutto questo?

Il giovane Karl Marx, che nel 1842 si trovava a Colonia, è sconvolto dalla violenza contro i contadini tedeschi. Quei contadini, scriveva, sanno qual è la punizione. Vengono picchiati, perfino uccisi. Però non conoscono il reato. Qual è il reato per il quale vengono puniti?

Il nuovo film del regista haitiano Raoul Peck, Der junge Karl Marx (2017), si apre in una foresta della Prussia. Ci sono deicontadini che raccolgono la legna. Appaiono infreddoliti e affamati. In lontananza si sentono dei cavalli. I soldati e gli aristocratici sono vicini. Sono venuti ad affermare il loro diritto alla proprietà di tutto quello che c’è nella foresta. I contadini scappano. Ma non hanno energie. Cadono. Le fruste e le lance degli aristocratici e delle guardie li colpiscono. Alcuni contadini muoiono. Agli altri non è concesso raccogliere nemmeno la legna già caduta per terra.

Il 9 agosto, al largo delle coste dello Yemen, un paese devastato dalla guerra, i trafficanti hanno spinto un’imbarcazione nel mare agitato e “hanno fatto annegare intenzionalmente” cinquanta persone. L’espressione “fatto annegare intenzionalmente” è dei funzionari dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l’agenzia dell’Onu che si occupa di migrazioni. Percorrendo a piedi le spiagge di Shabwa (nello Yemen), i funzionari dell’Oim hanno trovato una fossa poco profonda in cui erano sepolte ventinove di queste persone, dodici uomini etiopi, dodici donne etiopi e cinque uomini somali. Altre erano disperse in mare. Inizialmente l’imbarcazione trasportava 180 persone. Alcune hanno raggiunto la costa con molta fortuna. La cosa che più colpisce dell’indagine dell’Oim è che l’età media dei migranti sulla barca era di sedici anni; si trattava di giovani provenienti dalla Somalia e dall’Etiopia, due paesi distrutti dal crollo dell’economia e dal potere dei signori della guerra, dalla lotta al terrorismo e dal saccheggio delle risorse ittiche imposto dal capitalismo.

Una catastrofe silenziosa provocata dalla siccità, dal cambiamento climatico e dall’insicurezza economica sta distruggendo la Somalia: l’agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari (Ocha) osserva che attualmente 3,2 milioni di persone sono sull’orlo della carestia. Gli aiuti alimentari disponibili sono pochi. Già 102.263 persone sono state curate per i sintomi di malnutrizione severa acuta (Sam), un aumento del 50 per cento rispetto al 2016. Per queste persone una via d’uscita è inesistente in Somalia, dove è in corso un infinito conflitto dagli anni novanta, quando la carestia del 1991 uccise 200mila persone.

L’agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) sottolinea che in Somalia dal novembre del 2016 alla fine di maggio del 2017 circa 739mila persone sono state costrette alla fuga dalla siccità. Più di 480mila hanno meno di 18 anni, e il dato ancora più sconvolgente è che tra questi, 195mila hanno meno di cinque anni.

La guerra contro i migranti

Il flusso di profughi dal Corno d’Africa verso lo Yemen è ininterrotto: nel 2016 111.500 persone hanno attraversato lo stretto di mare che separa il paese dall’Africa. Molti sono giovani, ansiosi di raggiungere gli stati del golfo in cerca di un miserabile posto di lavoro. Tanti non ce la fanno, come i quarantadue migranti somali la cui barca è stata affondata da un aereo militare saudita nel mese di marzo.

Nell’attuale guerra contro i migranti è emblematico il muro che Donald Trump promette di costruire lungo il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Secondo i dati dell’ufficio statunitense della dogana e della polizia di frontiera e dell’Oim, tra il 2000 e oggi si è registrato un drastico calo nella migrazione attraverso questa frontiera. Nel 2000 i migranti fermati dalle agenzie americane sono stati 1,6 milioni, nel 2016 400mila. In questo periodo però il numero di morti sul confine è rimasto più o meno lo stesso: 380 nel 2000, 322 nel 2016. Già nei primi mesi del 2017 l’Oim ha scoperto 239 migranti morti durante l’attraversamento. A luglio almeno dieci persone sono morte soffocate in un camion fermo in un parcheggio di San Antonio (Texas).

Di solito le persone che cercano di attraversare il confine tra gli Stati Uniti e il Messico non sono messicane ma centroamericane. I primi tre paesi di provenienza dei migranti verso nord sono il Guatemala, l’Honduras ed El Salvador. La spiegazione più comune e diffusa su questi particolari flussi migratori fa riferimento alle guerre tra bande alimentate dal traffico illegale di droga che affligge questi paesi. Questo naturalmente è vero, ma non è la radice di questa crisi. Le cause andrebbero cercate nel crollo dell’agricoltura in questi paesi, provocato in larga misura dalla siccità e dalle violente inondazioni, dal caldo estremo e dai roghi nelle foreste dovuti ai cambiamenti climatici.