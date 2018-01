L’eterna fuga dei rohingya

Alcuni operatori di organizzazioni umanitarie internazionali sono seduti con me a Dhaka, in Bangladesh. Mi parlano delle difficoltà della popolazione rohingya, in fuga dalla Birmania negli ultimi mesi: più di 650mila persone della comunità si sono rifugiate in Bangladesh a partire dal 25 agosto 2017.

Le cose vanno peggio in Thailandia, dove è stato denunciato che un numero indefinito di profughi rohingya è stato venduto come schiavo (secondo alcune stime circa mezzo milione di schiavi lavora in vari settori dell’economia locale). Molte delle persone vendute come schiave lavorano su pescherecci, in particolare nel settore della pesca di gamberi. Si dice che il prezzo di una persona in stato di schiavitù sia oggi appena il 5 per cento di quel che si pagava nel diciannovesimo secolo. In realtà la schiavitù non comincia quando i profughi lasciano la Birmania. I funzionari dell’Onu riferiscono che nei campi dove si sono raccolti i rohingya, a Sittwe, la città portuale capitale dello stato di Rakhine, in Birmania, “i trafficanti di esseri umani sono molto attivi”.

Perché sta accadendo tutto questo

Secondo le ricerche, un quarto dei rohingya sarebbe stato espulso dalla Birmania, e sono migliaia gli sfollati interni riuniti in strutture paragonabili a campi di concentramento. Marixie Mercado dell’Unicef ne ha visitati alcuni, compresi quelli più difficili da raggiungere come Pautaw. “La prima cosa di cui ti accorgi quando entri in uno di questi campi è una puzza che dà il voltastomaco”, racconta Mercado. “Alcune parti dei campi sono letteralmente dei letamai. I rifugi sono costruiti su palafitte traballanti conficcate su immondizia ed escrementi. I bambini camminano a piedi nudi nella sporcizia. Uno dei responsabili del campo ha riferito di quattro morti tra i bambini di età compresa fra tre e dieci anni nei primi 18 giorni di dicembre”. Ci sono circa 60mila bambini in questi campi, totalmente isolati e in preda a un “profondo e contagioso terrore”, ha dichiarato Mercado.

Il 19 settembre 2017, la leader della Lega per la democrazia e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi ha rotto il suo silenzio relativo alle atrocità contro il popolo rohingya. Ma il suo discorso era pieno di non detti. Non ha mai pronunciato il nome rohingya, temendo che il suo discorso rafforzasse in qualche modo le aspirazioni che ha questa comunità di fare parte del tessuto sociale della Birmania. Ha invece dichiarato che il suo governo non sapeva esattamente cosa stesse accadendo in Birmania, e che aveva bisogno di “scoprire perché stava succedendo”.