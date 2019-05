Il Brexit party terrà il Regno Unito in Europa

Ventotto giornalisti raccontano la campagna elettorale nel proprio paese in vista delle elezioni europee del 26-29 maggio 2019. La serie è realizzata in collaborazione con VoxEurop .

Il Regno Unito non doveva partecipare alle elezioni europee perché doveva separarsi dall’Unione europea entro il 29 marzo 2019. Il nuovo Brexit party di Nigel Farage non perde occasione di ripeterlo. “May ha promesso per 108 volte di realizzare la Brexit”, si legge in un post del partito sui social network, “ma ci ha traditi. Non possiamo fidarci dei tory nella gestione della Brexit. Aiutateci a trasformare il 23 maggio nella fine di Theresa May. Cambiate la politica una volta per tutte. Votate Brexit”.

Nigel Farage è il politico con più talento del Regno Unito e sta usando le elezioni europee per lanciare la più significativa (e bugiarda) campagna politica dell’ultima generazione. Farage ha mostrato grande sagacia politica prevedendo che May non sarebbe riuscita a far approvare il suo accordo entro il 29 marzo e ha capito che questo fallimento avrebbe reso inevitabile un prolungamento del negoziato, costringendo il Regno Unito a partecipare alle elezioni europee.