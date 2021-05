Durante lo scorso fine settimana in North Carolina, lo stato dove vivo, solo un terzo delle pompe di benzina aveva carburante a disposizione. Un attacco informatico – realizzato attraverso un ransomware – ha provocato la chiusura della Colonial pipeline, un importante oleodotto che rifornisce i distributori di buona parte della costa est. Dovrebbe essere un campanello d’allarme per scongiurare una catastrofe futura. Ma probabilmente non sarà così.

Prima della pandemia mi sono occupata di sicurezza digitale, o meglio dell’assenza di sicurezza digitale. Avevo paragonato la vulnerabilità del settore tecnologico alla “costruzione di grattacieli improvvisati in una zona sismica”. Da allora non è cambiato molto. In compenso le scosse cominciano a farsi più numerose. La situazione nel mondo della sicurezza digitale è simile a quella in cui si trovava la sanità globale prima della pandemia.

La serie Battlestar Galactica ci aiuta a capire una delle somiglianze più importanti. I sistemi composti da reti sono vulnerabili. La premessa della serie è che la Galactica sia l’unica nave della flotta umana a essere sopravvissuta a un attacco dei Cylons (robot umanoidi), semplicemente perché era vecchia e si preparava a diventare un museo, e per questo motivo non era mai stata connessa alla rete. In termini pandemici la Galactica è un’isola che nessuno può raggiungere.

La nostra infrastruttura digitale non è costruita pensando alla sicurezza. Questo perché gran parte del sistema dipende da componenti vecchie, ma anche perché sono mancati gli incentivi a privilegiare la sicurezza. Sarebbe stato possibile costruire fin dall’inizio i sistemi operativi con strumenti come il sandboxing, che permette a un programma di operare solo in un’area sicura (la sandbox) in cui non può entrare nessun altro. Se il programma è infettato, può danneggiare solo la sua sandbox. Su un principio simile si basa l’air gapping, in cui elementi cruciali di una rete vengono scollegati dall’infrastruttura generale. È molto difficile migliorare la solidità di un sistema che è già completo e che è stato costruito senza tenere conto della sicurezza. Inoltre siamo circondati da “debito tecnico”, programmi che funzionano ma sono stati creati frettolosamente, spesso decenni fa, e non avrebbero mai dovuto operare ai livelli in cui operano.

Nastro adesivo

Non modifichiamo questi elementi instabili perché sarebbe molto costoso e difficile, e c’è il rischio di far crollare tutto. Questo significa che nel nostro codice c’è molto nastro adesivo che tiene insieme diversi programmi e i loro componenti. Spesso i programmi svolgono compiti per cui non sono stati progettati. La nostra rete globale non è costruita pensando alla sicurezza digitale. Come ho scritto nel 2018, la prima versione di internet avrebbe dovuto collegare persone che già nutrivano una certa fiducia reciproca, come i ricercatori universitari e i militari. La rete non ha mai avuto la solidità di cui oggi avrebbe bisogno. Mentre gli utenti di internet sono passati da poche migliaia a più di tre miliardi, i tentativi di migliorare la sicurezza sono stati ostacolati dai costi, dalla scarsa lungimiranza e dai diversi interessi in conflitto tra loro.

Anche tralasciando la sicurezza delle nostre reti, resta il fatto che gli apparecchi che usiamo ogni giorno sono venduti con password scelte da una lista prestabilita, per esempio password, 1234 e default. Nel 2019 ho spiegato perché tutto questo ci renda vulnerabili, facendo l’esempio di come i baby monitor – i dispositivi usati per monitorare a distanza le attività dei neonati – sono usati per colpire le infrastrutture (per esempio interrompendo le comunicazioni cellulari in Liberia) o per censurare i giornalisti: “Gran parte dei nostri congegni dipende da hardware generico, prodotto soprattutto in Cina e usato nei prodotti venduti in tutto il mondo. Per fare il loro lavoro, questi apparecchi eseguono programmi e contengono profili utente per la configurazione. Sfortunatamente molti produttori hanno deciso di inserire password molto diffuse come password, 1234, admin, default o guest. In un attacco tanto semplice ma devastante, qualcuno ha messo insieme 61 combinazioni tra username e password e ha creato un programma che setaccia internet alla ricerca di prodotti che le usano. Una volta individuati gli apparecchi, il programma si autoinstalla e cancella tutti gli altri malware eventualmente presenti, in modo da essere l’unico parassita. Il programma malevolo, chiamato Mirai, accorpa milioni di apparecchi vulnerabili trasformandoli in un botnet, una rete di computer infetti. Quando tanti baby monitor, stampanti e macchine fotografiche prendono di mira simultaneamente una vittima, il bersaglio viene travolto e diventa inaccessibile, a meno che non sia dotato di una protezione molto costosa”.

Spesso i problemi di questo tipo non vengono risolti, per via di quelle che gli economisti definiscono “esternalità negative”: mettere in commercio programmi o apparecchi di quel tipo è gratis, mentre tappare le falle è molto costoso. Inoltre scegliere il percorso più costoso non porta benefici immediati. È come chiedere alle fabbriche di scegliere tra inquinare liberamente scaricando le scorie nell’atmosfera o in un fiume o installare un costoso sistema di filtraggio, in un contesto in cui l’inquinamento sarebbe comunque impercettibile e invisibile. Potete immaginare quale sia la scelta che viene fatta oggi: le aziende non si preoccupano perché non sono costrette a farlo.

In realtà, se si pensa a quanto siano diffusi questi problemi, è sorprendente che gli attacchi informatici siano così poco frequenti. Com’è successo con la pandemia, la nostra debolezza digitale è radicata in una rete interconnessa caratterizzata da vulnerabilità combinate. Come i virus biologici che ci seguono nei nostri viaggi, i malware e i virus digitali possono spostarsi attraverso reti interconnesse (che oggi sono dovunque, visto che i software stanno prendendo il controllo del mondo). In un sistema di questo tipo, quando nasce un problema di solito se ne creano altri a cascata.